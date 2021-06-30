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Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

30.06.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Doğu Roma (Bizans) dönemine ait olduğu tahmin edilen 315 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe merkezindeki buluşma noktasına operasyon düzenleyen ekipler, S.A, M.K. ve M.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin bölgeye geldiği motosiklette yapılan aramalarda 274 sikke ile 41 tanımlanamayan obje bulundu.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, tarihi eserleri incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim etti.

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