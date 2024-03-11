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Kütahya’da Tıp Bayramı Satranç Turnuvası

İHA İHA
11.03.2024 13:57
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi.

Kütahya’da Tıp Bayramı Satranç Turnuvası

Düzenlenen turnuva sonucu başarılı olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Turnuva ödül törenine; KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür V. Turhan Yavuz, yarışmacılar ve aileler katıldı.

Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvada başarılı olan yarışmacıları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, “Satranç hekimliğin bir alt dalı gibidir. Tıpkı satrançta olduğu gibi hekimlikte de önce planlama sonra uygulama vardır. Bu turnuva vesilesi ile çocuklarımızın yüzlerinin hep güldüğü ve barış içinde yaşayacağımız bir dünya temenni ediyorum. Gireceğimiz Ramazan ayının da hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Kütahya’da Tıp Bayramı Satranç Turnuvası

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