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Kütahyalı kurye motosikletine kavuştu

24.11.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da polis, çalınan motosikleti bularak sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, kurye olarak çalışan Hasan Özbay, polise 16 Kasım günü Gaybi Efendi Mahallesi Özgül Sokak’ta kendisine ait 43 BD 650 plakalı motosikletinin çalındığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 ayrı güvenlik kamerasına ait 280 saatlik görüntü kaydını inceleyerek, şüphelileri tespit etti. 26 sabıka kaydı bulunan İ.Ö. ile 20 sabıka kaydı bulunan kardeşi İ.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çaldıklarını motosikleti Tavşanlı ilçesinde bir şahsa 4 bin TL’ye sattıkları itiraf ettiler. Satılan motosiklet daha sonra polis tarafından teslim alındı.

Polis ekiplerinin titiz çalışmamaları sonucu motosikletine kavuşan 22 yaşındaki kurye Hasan Özbay, ekmek teknesi ile yeniden mülaki olmanın sevincini yaşadı. Özbay, 6 gün ayrı kaldığı motosikletini Komiser Umut Barış Yorgancılar’dan teslim aldı.
Komiser Yorgancılar, "Vatandaşımızın çalınan motosikletini yaptığımız çalışmalar neticesinde bulduk ve kendisine teslim ettik. Hasan Özay’ın bundan sonra daha dikkatli olmasını, motosikletini muhafaza altında tutmasını ve kilit kullanmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kurye Hasan Özbay, "Motosikletime kavuştum, yani ekmek tekneme tekrar kavuştum. Tekrar çalışabileceğim için çok mutluyum. Özellikle Umut Barış Yorgancılar komiserim ve ekiplerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kurye Hasan Özbay, daha sonra telefonla Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı’yı arayarak, minnettarlığını ifade etti.
Öte yandan, kurye Hasan Özbay’ın motosikletinin daha önce de iki defa daha çalındığı ve polis tarafından bulunarak kendine teslim edildiği öğrenildi.

Emniyet’teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli iki kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

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