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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

03.03.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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