"Kütahya'nın Pınarları Bisiklet Festivali"nde pedallar dönmeye başladı

Kütahya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Kütahya'nın Pınarları Bisiklet Festivali" düzenlendi.

Türkiye'nin birçok ilinden doğa ve bisiklet tutkunları, ilk kez organize edilen festival için Tavşanlı ilçesindeki Göbel Termal Tesisleri'nde çadır kurarak kampa başladı.

Festivale, çeşitli yaş gruplarından 130 kişi katılıyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, bisiklet kullanmanın güzel bir sportif aktivite olduğunu söyledi.

Festival dolayısıyla bisiklet tutkunlarının Kütahya'nın güzelliklerini görme fırsatı bulacağını belirten Çelik, "18 aylık bir bebek ile 90 yaşındaki bir büyüğümüzü burada görmek beni çok mutlu etti. Sağlıklı yaşam için buradaki aktivite çok önemli. Her yaştan insan için sportif aktiviteler çok değerli." dedi.

Katılımcılar, 4 gün sürecek festival boyunca 160 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

