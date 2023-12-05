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Kuyucak’ta uyuşturucuya geçit verilmedi

05.12.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin çeşitli suçlardan 17 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Kuyucak’ta uyuşturucuya geçit verilmedi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü JASAT ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Azizabat Mahallesi’nde İ.M. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıssın yapılan sorgusunda ’uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’ suçlarından 17 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etmesi sebebiyle arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu kullandığı tespit eldi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.M. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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