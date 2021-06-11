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Kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın ve ona yardım eden iki kişi tutuklandı

11.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın ve ona yardım eden iki kişi tutuklandı

Kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın ve ona yardım eden iki kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın ve ona yardım ettiği öne sürülen iki kişi tutuklandı.

İlçede 9 Haziran'da berber dükkanında amcasının oğlu A.U'yu bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan Z.S. ile bu kişiye yardım ettikleri iddiası ile yakalanan Kübra U. ve Barış U'nun emniyetteki işlemleri tamamladı.

Ünye Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Olayda yaralanan A.U'nun tedavisi ise Ordu Devlet Hastanesinde sürüyor.

Kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

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