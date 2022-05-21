Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın çarptığı tabela dorsenin üzerine devrildi

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın çarptığı baş üstü yol tabelasının aracın dorsesine devrilmesi sonucu sürücü ile bir yolcu hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda Ankara yönüne giden Osman Hisar idaresindeki 42 AJE 516 plakalı demir yüklü tır, Tepeören mevkisinde yoldaki baş üstü dijital gösterge tabelasının ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tabela, tırın dorsesinin üzerine düştü.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol görevlileri ile jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Osman Hisar ile Hasan Sivri ambulansla hastaneye götürüldü.

Tabela, olay yerine getirilen vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yeniden ulaşıma açılan yolda trafik iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tırın kaldırılması çalışmaları ise devam ediyor.



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