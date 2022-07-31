Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobil ile bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde iki otomobil ile bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
Kazada yaralanan bazı kişiler, olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
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