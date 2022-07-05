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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

05.07.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nihat M. idaresindeki 46 ADD 571 plakalı tır, Pendik'te Kuzey Marmara Mecidiye Bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu Özlem M. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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