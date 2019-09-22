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Kylian Mbappe, Galatasaray maçında sahada

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

Fransız basını, PSG'de sakatlığı süren Kylian Mbappe'nin Lyon maçında riske edilmeyeceğini ancak Reims ve Galatasaray müsabakalarında forma giyebileceğini yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain'de sakatlığı devam eden Kylian Mbappe'nin dönüş tarihi netlik kazandı.

PSG'nin Lyon ile deplasmanda oynayacağı maça götürülmeyen yıldız futbolcunun 1 Ekim tarihinde Galatasaray ile oynanacak maçta sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

REIMS ANTRENMAN OLACAK, GALATASARAY'A KARŞI SAHADA
Fransız basınında yer alan habere göre; PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Mbappe'yi Lyon karşısında riske etmek istemezken haftaya Reims ile oynanacak lig maçında süre vermek istiyor. Mbappe'yi Reims maçında bir süre kullanmak isteyen Tuchel, Fransız yıldızı asıl olarak Galatasaray ile oynanacak maça düşünüyor.

PSG'nin bir diğer yıldız ismi Neymar ise cezası nedeniyle Galatasaray karşısında olmayacak. Edinson Cavani'nin de sakatlığı devam ediyor.

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Kylian Mbappe psg Galatasaray

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