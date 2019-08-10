Kylie Jenner’ın 250 milyon dolarlık yattaki doğum gününden ilk kareler

Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner, yarın 22 yaşına girdi.

250 milyon dolarlık yatta doğum günü

Geçtiğimiz hafta ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum günü için 1 haftalık bir tatil organize eden Kylie Jenner, 22 yaşına girdi.

Yeni yaşı için 250 milyon dolarlık yatı, 1 haftalığına 1 milyon dolara kiralayan Jenner, lüks gemide en yakın arkadaşı Anastasia ile magazin basınına yakalandı.

Beyaz tanga bir bikini giyen genç milyarderin bugün lüks yatında, beyaz temalı çılgın bir parti vereceği konuşuluyor.

KİM KARDASHİAN YOK! Partiye Kim Kardashian ve ailesi katılmazken, sevgilisi Travis, kızı Stormi, ablaları Kourtney ve Khloe, annesi Kris, eniştesi Scott Disick ve sevgilisi Sofia Richie ile yakın arkadaşları Kylie’yi yalnız bırakmadı.

jenner bu partiye öyle değer veriyor ki parti için 250 milyon dolarlık 90 metrelik bir yat kiraladı.

Kutlamalara hafta içi sevgilisi Travis Scott'ın evde hazırladığı gül banyosu ile başlayan Jenner doğum günü partisi için çok heyecanlı.