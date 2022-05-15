MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner ve Travis Scott üçlü ilişki için harekete geçmiş! "Ayda 1 veya 2 kez..."

Kylie Jenner ve Travis Scott üçlü ilişki için harekete geçmiş! "Ayda 1 veya 2 kez..."

15.05.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap şarkıcısı Travis Scott ile uzun yıllardır birlikte olan Kylie Jenner kısa süre önce ikinci bebeğini kucağına almıştı. İlişkileriyle zaman zaman gündeme gelen çiftle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Kylie Jenner ve Travis Scott cinsel hayatlarını hareketlendirmek için bir kadın arıyordu. TikTok'ta kendisine teklif geldiğini söyleyen bir kadın "Ayda 1 ya da 2 kez olacaktı" dedi.

Kylie Jenner ve Travis Scott üçlü ilişki için harekete geçmiş! "Ayda 1 veya 2 kez..."

2017'den beri birlikte olan Kylie Jenner ile Travis Scott hakkında bomba bir iddia gündemde. İkinci çocuklarını kısa süre önce kucaklarına alan çift cinsel hayatlarını hareketlendirmek istiyor. Bir Tiktok kullanıcısının iddiasına göre Kylie Jenner ile Travis Scott üçlü cinsel ilişki için bir kadın arıyor.

Tiktok kullanıcısı Kylie Jenner ve sevgilisinden üçlü ilişki teklifi geldiğini söyledi. Tiktok kullanıcısı kadın açıklamasında "Ayda 1 ya da 2 kez bir kızla birlikte olabilecekleri ve devam edebilecekleri tarzda bir şey arıyorlardı. Bir cast direktörüyle çalışıyor ve modellik yapıyordum. O bana 'Kylie ile ilgili ne düşünüyorsun?' diye sorduğunda onu çok sevdiğimi söylemiştim" dedi.

dtoror

Tiktok kullanıcısı yazışmaları da paylaştı ve bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

oaüıd

best-photos-kylie-jenner-travis-scott-12

IMG_5371-e1603159603678

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İdo Tatlıses'in eşinden sütyensiz poz! "İlah mısın silah mısın?"İdo Tatlıses'in eşinden sütyensiz poz! "İlah mısın silah mısın?"
Gelen soru mide bulandırdı! "Eltimin kocam ve kardeşimle ilişkisi var" dedi ve eklediGelen soru mide bulandırdı! "Eltimin kocam ve kardeşimle ilişkisi var" dedi ve ekledi
Son halini görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy zannettilerSon halini görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy zannettiler
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Travis Scott
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'den Ahmet Çalık için duygusal an...

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'den Ahmet Çalık için duygusal an...

İrem Derici'nin konserinde gergin anlar! Polis biber gazı kullandı

İrem Derici'nin konserinde gergin anlar! Polis biber gazı kullandı

İlginizi Çekebilir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.