Kylie Jenner ve Travis Scott üçlü ilişki için harekete geçmiş! "Ayda 1 veya 2 kez..."

2017'den beri birlikte olan Kylie Jenner ile Travis Scott hakkında bomba bir iddia gündemde. İkinci çocuklarını kısa süre önce kucaklarına alan çift cinsel hayatlarını hareketlendirmek istiyor. Bir Tiktok kullanıcısının iddiasına göre Kylie Jenner ile Travis Scott üçlü cinsel ilişki için bir kadın arıyor.

Tiktok kullanıcısı Kylie Jenner ve sevgilisinden üçlü ilişki teklifi geldiğini söyledi. Tiktok kullanıcısı kadın açıklamasında "Ayda 1 ya da 2 kez bir kızla birlikte olabilecekleri ve devam edebilecekleri tarzda bir şey arıyorlardı. Bir cast direktörüyle çalışıyor ve modellik yapıyordum. O bana 'Kylie ile ilgili ne düşünüyorsun?' diye sorduğunda onu çok sevdiğimi söylemiştim" dedi.

Tiktok kullanıcısı yazışmaları da paylaştı ve bu teklifi kabul etmediğini söyledi.





