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Kylie Jenner yeni markasını duyurdu

22.09.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en genç milyarderi ilan edildikten sonra gelirinin sahte çıktığı eleştirilerine maruz kalan, ancak iddiaları yalanlayarak yatırımlarına devam eden Kylie Jenner, servetine servet katacak yeni bir hamle yaptı. Jenner, kozmetikten sonra şimdi de bebek bakım dünyasına giriyor.

Kylie Jenner yeni markasını duyurdu

Kylie Jenner, bugünlerde sadece ikinci hamileliğini duyurma heyecanı yaşamıyor, aynı zamanda yeni bir projeyle yola çıkıyor.

2019 ve 2020 yıllarında Forbes dergisine göre dünyanın en genç milyarderi ilan edilen, ancak daha sonra gelirinin sahte çıktığı ve milyar dolar seviyesine ulaşmadığıyla ilgili tartışmalar çıkan Jenner, iddiaları yalanlayarak yatırımlarına devam etti. Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Jenner, şimdi, servetine servet katacak yeni bir hamle yaptı.

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24 yaşındaki kozmetik devi, Kylie Cosmetics markasının ardından yeni markası Kylie Baby’yi çıkardığını duyurdu.

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Jenner, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Sizinle Kylie Baby markasını tanıştırmaktan dolayı heyecanlıyım. Temiz, güvenli, etkili ve bilinçli bebek bakım ürünleri geliştirmek anne olunca benim hayalimdi” diye yazdı.

“Hepimizin çocuklarımız için en iyisini istediğimizi biliyorum, dolayısıyla vegan, alerji oluşturma riski düşük ürünlerden oluşan bir marka çıkarmak benim için çok kişisel. Bu ürünlerle gurur duyuyorum, sizinle ve ailenizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum” diyen Jenner, ürünlerinin 28 Eylül’de satışa çıkacağını duyurdu.

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Kylie Jenner
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