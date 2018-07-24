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La Liga'da fikstür çekildi! İşte El Clasico tarihleri...

İSPANYA HABERLERİ  | 24.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'da 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi. İlk hafta maçlarının 18 Ağustos'ta başlayacağı sezonda 38 haftalık maraton, 19 Mayıs 2019'da sona erecek. İşte El Clasico tarihleri...

La Liga'da fikstür çekildi! İşte El Clasico tarihleri...

La Liga'da ilk haftada son şampiyon Barcelona, Alaves'i; Real Madrid de Getafe'yi konuk edecek. Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal, Real Sociedad; Emre Mor ve yeni transfer Okay Yokuşlu'nun yer aldığı Celta Vigo ise Espanyol ile karşılaşacak.

İLK YARIDAKİ EL CLASICO 10. HAFTADA
2018-2019 sezonunun ilk El Clasico mücadelesinde Barcelona ve Real Madrid, 10. haftada (28 Ekim) Camp Nou Stadı'nda puan mücadelesine çıkacak. İki takım, ligin ikinci yarısında ise 26. haftada (3 Mart 2019) Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İLK HAFTANIN PROGRAMI
La Liga'da ilk haftanın programı şöyle:

Athletic Bilbao-Leganes, Real Betis-Levante, Celta Vigo-Espanyol, Eibar-Huesca, Girona-Valladolid, Rayo Vallecano-Sevilla, Barcelona-Alaves, Valencia-Atletico Madrid, Real Madrid-Getafe, Villarreal-Real Sociedad

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Anahtar Kelimeler:
el clasico La Liga real madrid barcelona

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