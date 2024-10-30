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  4. Lale Devri'nde oynamışlardı! Usta oyuncu Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya itirafı! 'Bu kızı da...'

Lale Devri'nde oynamışlardı! Usta oyuncu Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya itirafı! 'Bu kızı da...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.10.2024 15:34
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Sihirli Annem'in Perihan'ı usta oyuncu Gül Onat, uzun yıllar sonra yeniden Fer dizisiyle ekranlara dönüyor. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Onat'ın yıllar önce Lale Devri'nde birlikte rol aldığı isim Serenay Sarıkaya hakkındaki itirafı gündem oldu.

Lale Devri'nde oynamışlardı! Usta oyuncu Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya itirafı! 'Bu kızı da...'

Kanal D'de 2003 yılında ekrana gelen ve o döneme damga vuran Sihirli Annem'in oyuncularından biri olan başarılı isim Gül Onat, şu sıralar Melisa Sözen ile Ertan Saban'ın başrolü paylaştığı Fer dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

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İkinci Bahar, Adanalı, Yer Gök Aşk gibi birçok unutulmaz dizide rol alan Gül Onat, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"BU KIZI DA NEREDEN BULMUŞLAR"

Aramızda Kalmasın programına konuk olan usta oyuncu Onat, Lale Devri dizisinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya'yla ilgili bir itirafta bulundu. "Lale Devri'nde Serenay Sarıkaya çok tutuktu. 'Bu kızı da nereden bulmuşlar. Eyvah, eyvah yandık' dedim. Ama beni şaşırttı" dedi.

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"Biz ona ördek derdik, hep ördek hediye alırdım ona. "Fakat o kadar büyük bir gelişme gösterdi ki her bölüm. Ve şimdi iftihar ediyorum onunla" ifadelerini kullandı. Hande Erçel için de açıklamalarda bulunan usta oyuncudan “Çok önem vermiyor işine. Bir çocuk var, onunla dünyayı geziyor. Bizim iş, çok emek istiyor" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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