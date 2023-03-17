Lale Orta için ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdı! Türk futbolunda yeni bir deprem...

Türk futbolunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Spor Gecesi Digital YouTube kanalında gazeteci Haluk Yürekli'nin sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı. MHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki pozisyonlara karıştığı iddia edildi.

YAYINCI KURULUŞA BASKI MI KURUYOR?

Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki Donk'un Zaniolo'ya yaptığı sert müdahalenin yayıncı kuruluşta 'kırmızı kart' olarak tartışılması Lale Orta'nın sinirini bozduğu ve bu sebeple baskı kurduğu iddia edildi.

"BUNU DÜZELTECEKLER"

Haluk Yürekli'nin iddiasına göre, yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programındaki yorumcuların pozisyona kırmızı kart demesinin ardından Lale Orta, yetkililerle iletişime geçti. Kırmızı kart söylemine oldukça öfkelenen Orta, ertesi gün bu pozisyona kırmızı kart denmemesi için uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Hatta bu konuyu düzeltmezlerse "Ben, 3 Nisan'da o programa çıkıp bunu yanlış yorumladıklarını yüzlerine vuracağım." dediği ifade edildi.

VAR ODASINDAN GÖRÜNTÜLER Mİ SIZDIRILIYOR?

Bu konunun canlı yayında tartışılmasının ardından Lale Orta'nın VAR odasına giderek Donk'un Zaniolo'nun ayağına tam basmadığı görüntüleri cep telefonuyla çektiği iddia edilen Lale Orta'nın, bu görüntüleri beIN Sports Program Koordinatörü Murat Caner'e ulaştırdığı iddia edildi.

