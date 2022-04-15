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'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı aralarını açtı! Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan küstü mü?

15.04.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Langıdı lan lan langıdı lan lan" sözüyle dillere dolanan ve yeniden popüler olan 'Samsak Döveci' şarkısı iki ünlü şarkıcının arasını bozdu. Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan popüler olan ve dillere dolanan şarkıyı paylaşamayınca ortam gerildi. İşte yaşananlar...

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı aralarını açtı! Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan küstü mü?

Grup Laçin'in seneler önce seslendirdiği Samsak Döveci şarkısı Elif Buse Doğan'ın yeniden seslendirmesiyle gündem oldu. "Langıdı lan lan langıdı lan lan" sözüyle dillere dolanan ve sosyal medyada sık sık paylaşılan şarkıyı Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan paylaşamadı.

İddialara göre Serkan Çağrı, Doğan’ın türküyü yalnız başına single olarak çıkarmak istemesine “Onu kardeşim gibi görüyordum, hiç yakıştıramadım” sözleriyle tepki gösterdi. Çağrı bununla da kalmadı ve Samsak Döveci'nin müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırladı, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koydu.

Ekran Alıntısı

"YAKIŞTIRAMADIM"

Ünlü klarnetçi iddialara göre, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım" dedi.

Elif Buse Doğan ise konu hakkında "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" açıklamasında bulundu.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 31 yorum
saçma sapan bir şarkı
gayet denk gelio videolarda dinlioz ama sen bu yorumu yaparke langidi lanlan oldu
seviye ayaklar altında, zamanında Ajdar a çok haksızlık etmişiz.
berbat bi şarkı abuk subuk

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