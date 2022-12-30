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Latin Amerika liderlerinden Pele için taziye mesajları

30.12.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından Latin Amerika liderleri taziye mesajları paylaştı.

Latin Amerika liderlerinden Pele için taziye mesajları

Pele'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün hayatını kaybeden Kral Pele'nin yolunu ilham ve sevgi belirledi. Sonsuza dek sevgi ve aşk ile..." ifadesine yer verildi.

Brezilya Futbol Federasyonu da Pele'nin doğum yılı olan 1940 ile ölüm yılı 2022'nin olduğu sonsuzluk simgesiyle, "Mirası ve hatırası her zaman kalıcı olacak." paylaşımı yaptı.

ARJANTİN

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, sosyal medya hesabından Pele'nin tarihin en iyi futbolcularından biri olduğunu belirterek, "Pele'nin yetenekleriyle dünyanın gözlerini kamaştırdığı o yılları hep anımsayacağız. Ailesine ve onu kalbinde taşıyacak Brezilya halkına kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Pele'nin ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, Pele'nin tarihin en iyi futbolcularından biri olduğunu vurguladı.

BOLİVYA

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de Pele'nin ailesine ve Brezilya halkına baş sağlığı temennilerini sunarak, "Bugün dünya, spora olan azmi ve aşkıyla nesilleri aşan büyük bir futbol efsanesi olan Pele'yi kaybetti. Yeteneğinizle sahaları aydınlattığınız için teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.

MEKSİKA

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabındaki paylaşımında Pele'nin mütevazi bir insan olduğuna dikkati çekerek, büyük oyunculuğuyla Ronaldinho gibi futbolculara örnek olduğunu yazdı.

KOLOMBİYA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından Pele'ye olan hayranlığını dile getirerek, "Çocukken Dünya Kupası'nda siyah beyaz bir ekranda Pele'yi izlerdim. Babam bana onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söylerdi. Bugün görüyorum ki babam haklıymış. Brezilya halkına ve ailesine dayanışmamı sunuyorum." ifadesini kullandı.

HONDURAS

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, Brezilya halkı ve Pele'nin ailesine baş sağlığı dileyerek, "Futbol ve sporun dünya modeli olan bir idolü kaybettik. Farklı kuşaklardan kızlar, erkekler ve gençler için ilham kaynağı oldu. Toplumlar, Pele gibi daima mükemmellik için mücadele eden figürlere ihtiyaç duyar." dedi.

Efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.

Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleneceği bildirilmişti.

Brezilya hükümeti, Pele'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.


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