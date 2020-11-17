Lazio'nun ilk hedefi Yusuf Yazıcı olacak

Lille'de özellikle son haftalarda gösterdiği performansla transfer gündeminin de dilinden düşmeyen Yusuf Yazıcı'ya Lazio'nun talip olduğu belirtiliyor.
İtalyan kaynaklarının haberlerine göre Lazio'nın Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Yusuf Yazıcı'nın o boşluğu doldurabileceği öne sürüldü. Sportif Direktör Igli Tare'nin çok beğendiği bir isim olan Yusuf Yazıcı'nın 25 yaşında Milinkovic-Savic'in boşluğunu dolduracak en mantıklı isim olduğu kaydedildi.
Sergej Milinkovic-Savic'in peşinde Avrupa'nın en büyük kulüplerinin peşinde olduğu özellikle bu sezon başında yazılıyordu ancak Sırp oyuncu için istenen bonservis bedelini karşılayabilen olmamıştı.
İtalyan basını ayrıca Yusuf Yazıcı konusunda Lazio'nun işinin zor olduğunu ve Juventus, Manhester United, Real Madrid gibi ekiplerin 23 yaşındaki Milli oyuncumuza talip olduğu belirtildi. (Sporx)
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