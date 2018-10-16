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LeBron James'ten esprili Luke Walton yorumu!

NBA HABERLERİ  | 16.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James'in, başantrenör Luke Walton'dan sadece 5 yaş küçük olması ikili arasında espri konusu oldu. ABD'li basketbolcu, Walton'a nasıl hitap edeceğini bilmediği söyledi.

LeBron James'ten esprili Luke Walton yorumu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2018-19 sezonu heyecanı sabaha karşı oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk maçı, Boston Celtics ile Philadelphia 76ers arasında TSİ 03.00'te oynanacak. Ardından son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors ile Oklahoma City Thunder, TSİ 05.30'da karşılaşacak.

NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers'a 4 yıllık imza atan 33 yaşındaki LeBron James'in performansı da merakla beklenirken, başantrenörüyle ilgili detay da dış basına konu oldu.

38 yaşındaki başantrenör Luke Walton'dan 5 yaş küçük olmasıyla ilgili konuşan LeBron James, "Walton'a bir kaç kez sordum. 'Sana nasıl hitap etmem gerektiğini bilmem gerek' dedim. O'na hala nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum" şeklinde esprili ifadeler kullandı.

LeBron James, bu esprili sözlerinin ardından, "Kariyerim boyunca her zaman hiyerarşiye saygı duydum. Luke Walton'a tabii ki "koç" şeklinde hitap edeceğim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
lebron james Luke Walton los angeles lakers

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