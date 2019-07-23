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Burak Yılmaz sürprizi! Açıklandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın yeni ekibi Lecce, Beşiktaş'ın golcüsünün peşini bırakmıyor. İtalyan kulübünün sportif direktörü Meluso, 34 yaşındaki golcü için 2 Eylül’e kadar çaba göstereceklerini söyledi.

Burak Yılmaz sürprizi! Açıklandı

Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, Beşiktaş'ta üst üste "Burak Yılmaz'ı bırakmayacağız" açıklamaları gelmesine rağmen ısrarını sürdürüyor.

İtalyan yönetici, golcü oyuncudan vazgeçmediklerini kaydederken, "Burak Yılmaz bizim ilk tercihimiz. Yurt içinde ve dışında alternatiflerimiz var. Aynı zamanda Burak Yılmaz için 2 Eylül'e kadar da zamanımız var. Ondan vazgeçmiş değiliz." ifadelerini kullandı.

"BURAK YILMAZ İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz için son yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncu ile yola devam edeceklerini söylerken, ayrılma düşünceleri olmadığını vurguladı. Fikret Orman, "Burak Yılmaz çok iyi bir Beşiktaşlı. Biz onunla konuşurken, Beşiktaş'ta futbol haytını bitirmesi üzerine konuştuk. Bu yönde devam ediyoruz. Altı ayda katkısı da ortada. Burak Yılmaz'ı bırakmayı düşünmüyoruz. Kimse gelip benimle görüşmedi. Lecce yöneticilerinin, Beşiktaş logosu altında fotoğraf çektirmesi hoş." açıklamasını yaptı.

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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