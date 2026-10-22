Lech Poznan - Sunderland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lech Poznan ile Sunderland, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Poznan sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Lech Poznan, bu maçı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde kendini daha iyi bir konuma taşımak istiyor. Sunderland ise zorlu deplasmanda puan almak amacında.
Lech Poznan (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 10 gol yedi. (Polonya Ekstraklasa) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 17 gol atıp 5 gol yedi.
Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 4 puanla 20. sırada.
Sunderland, son 4 lig maçında mağlubiyet yaşadı.
Lech Poznan, son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formda bir görüntü sergiliyor. Ayrıca, Polonya Ekstraklasa'daki son karşılaşmasında 6-1'lik bir zafer elde etti. Öte yandan Sunderland, Premier Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet yaşadı ve bu, zorlu bir deplasman maçı geçireceklerini gösteriyor.
Lech Poznan kadrosunda Ali Gholizadeh (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Wojciech Monka (Sakat), Joao Moutinho (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Allahyar Sayyadmanesh (Sakat - Kasığından Sakat), Alex Douglas (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Robert Gumny (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Terry Yegbe (Şüpheli) yer almıyor.
Sunderland kadrosunda Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Juan Angulo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jocelin Ta Bi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Chemsdine Talbi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Melker Ellborg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Wilson Isidor (Sakat), Alan Browne (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Thomas Meunier (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Brian Brobbey (Şüpheli) yer almıyor.
Sunderland kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Brian Brobbey.
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