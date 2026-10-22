Lech Poznan - Sunderland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Lech Poznan Perşembe 19:45 Sunderland

Lech Poznan ile Sunderland, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Poznan sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lech Poznan, bu maçı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde kendini daha iyi bir konuma taşımak istiyor. Sunderland ise zorlu deplasmanda puan almak amacında.

Lig Durumu Sunderland 20. İngiltere Premier Ligi O 7 G 1 B 1 M 5 P 4 6 Attığı Gol 14 Yediği Gol -8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Sunderland 6 / 14 İç Saha / Deplasman Performansı S Sunderland Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 0 / 1 / 3 Gol 5 – 10

Lech Poznan (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 10 gol yedi. (Polonya Ekstraklasa) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 17 gol atıp 5 gol yedi.

Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 4 puanla 20. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Lech Poznan tüm kulvarlar Lech Poznan 6-1 Korona Kielce Polonya Ekstraklasa G

Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi M

Slask Wroclaw 1-4 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa G

Lech Poznan 2-2 Energie Cottbus Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B

Lech Poznan 5-1 Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa G Sunderland M M M M B tüm kulvarlar AFC Bournemouth 2-0 Sunderland İngiltere Premier Ligi M

Uniao Torreense 1-2 Sunderland UEFA Avrupa Ligi G

Sunderland 0-2 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi M

Manchester City 5-3 Sunderland İngiltere Premier Ligi M

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi G

Sunderland, son 4 lig maçında mağlubiyet yaşadı.

Maç öncesi değerlendirme

Lech Poznan, son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formda bir görüntü sergiliyor. Ayrıca, Polonya Ekstraklasa'daki son karşılaşmasında 6-1'lik bir zafer elde etti. Öte yandan Sunderland, Premier Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet yaşadı ve bu, zorlu bir deplasman maçı geçireceklerini gösteriyor.

Eksik Oyuncular Lech Poznan 7 eksik Ali Gholizadeh Wojciech Monka Joao Moutinho Allahyar Sayyadmanesh Alex Douglas Robert Gumny Terry Yegbe Sunderland 10 eksik Romaine Mundle Daniel Ballard Juan Angulo Jocelin Ta Bi Chemsdine Talbi Melker Ellborg Wilson Isidor Alan Browne Thomas Meunier Brian Brobbey

Lech Poznan kadrosunda Ali Gholizadeh (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Wojciech Monka (Sakat), Joao Moutinho (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Allahyar Sayyadmanesh (Sakat - Kasığından Sakat), Alex Douglas (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Robert Gumny (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Terry Yegbe (Şüpheli) yer almıyor.

Sunderland kadrosunda Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Juan Angulo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jocelin Ta Bi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Chemsdine Talbi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Melker Ellborg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Wilson Isidor (Sakat), Alan Browne (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Thomas Meunier (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Brian Brobbey (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Brian Brobbey Sunderland 3 Gol 0 Asist Nilson Angulo Sunderland 1 Gol 1 Asist Enzo Le Fee Sunderland 1 Gol 1 Asist Habib Diarra Sunderland 0 Gol 1 Asist

Sunderland kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Brian Brobbey.

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