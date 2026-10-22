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Lech Poznan - Sunderland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lech Poznan ile Sunderland, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmak üzere bir araya geliyor. İki takımın form durumu ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Lech Poznan - Sunderland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Lech Poznan
Perşembe 19:45
22.10.2026
Sunderland
Stadyum: Stadion Poznan Yayın: tabii Spor

Lech Poznan ile Sunderland, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Poznan sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lech Poznan, bu maçı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde kendini daha iyi bir konuma taşımak istiyor. Sunderland ise zorlu deplasmanda puan almak amacında.

Lig Durumu

Sunderland

20. İngiltere Premier Ligi
O
7
G
1
B
1
M
5
P
4
6
Attığı Gol
14
Yediği Gol
-8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Sunderland 6 / 14

İç Saha / Deplasman Performansı

Sunderland Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 1 / 3
Gol
5 – 10

Lech Poznan (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 10 gol yedi. (Polonya Ekstraklasa) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 17 gol atıp 5 gol yedi.

Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 4 puanla 20. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Lech Poznan

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Lech Poznan 6-1 Korona Kielce Polonya Ekstraklasa G
  • 15.10.2026 Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 Slask Wroclaw 1-4 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa G
  • 03.10.2026 Lech Poznan 2-2 Energie Cottbus Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B
  • 20.09.2026 Lech Poznan 5-1 Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa G
Sunderland M M M M B

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 AFC Bournemouth 2-0 Sunderland İngiltere Premier Ligi M
  • 15.10.2026 Uniao Torreense 1-2 Sunderland UEFA Avrupa Ligi G
  • 10.10.2026 Sunderland 0-2 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi M
  • 20.09.2026 Manchester City 5-3 Sunderland İngiltere Premier Ligi M
  • 16.09.2026 Sunderland 1-0 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi G

Sunderland, son 4 lig maçında mağlubiyet yaşadı.

Maç öncesi değerlendirme

Lech Poznan, son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formda bir görüntü sergiliyor. Ayrıca, Polonya Ekstraklasa'daki son karşılaşmasında 6-1'lik bir zafer elde etti. Öte yandan Sunderland, Premier Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet yaşadı ve bu, zorlu bir deplasman maçı geçireceklerini gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Lech Poznan

7 eksik
Ali Gholizadeh Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Wojciech Monka Sakat
Joao Moutinho Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Allahyar Sayyadmanesh Sakat Kasığından Sakat
Alex Douglas Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Robert Gumny Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Terry Yegbe Şüpheli

Sunderland

10 eksik
Romaine Mundle Sakat Menisküs Problemi
Daniel Ballard Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Juan Angulo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jocelin Ta Bi Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Chemsdine Talbi Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Melker Ellborg Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Wilson Isidor Sakat
Alan Browne Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Thomas Meunier Sakat Kas Sakatlığı
Brian Brobbey Şüpheli

Lech Poznan kadrosunda Ali Gholizadeh (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Wojciech Monka (Sakat), Joao Moutinho (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Allahyar Sayyadmanesh (Sakat - Kasığından Sakat), Alex Douglas (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Robert Gumny (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Terry Yegbe (Şüpheli) yer almıyor.

Sunderland kadrosunda Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Juan Angulo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jocelin Ta Bi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Chemsdine Talbi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Melker Ellborg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Wilson Isidor (Sakat), Alan Browne (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Thomas Meunier (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Brian Brobbey (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Brian Brobbey Brian Brobbey Sunderland 3 Gol 0 Asist
Nilson Angulo Nilson Angulo Sunderland 1 Gol 1 Asist
Enzo Le Fee Enzo Le Fee Sunderland 1 Gol 1 Asist
Habib Diarra Sunderland 0 Gol 1 Asist

Sunderland kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Brian Brobbey.

Sıkça Sorulan Sorular
Lech Poznan - Sunderland maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde.

Lech Poznan - Sunderland maçı saat kaçta?

Saat 19:45'te.

Lech Poznan - Sunderland maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Lech Poznan - Sunderland maçında hangi oyuncular eksik?

Ali Gholizadeh, Wojciech Monka, Joao Moutinho, Allahyar Sayyadmanesh, Alex Douglas, Robert Gumny, Terry Yegbe, Romaind Mundle, Daniel Ballard, Juan Angulo, Jocelin Ta Bi, Chemsdine Talbi, Melker Ellborg, Wilson Isidor, Alan Browne ve Thomas Meunier eksik.

Lech Poznan ve Sunderland'ın ligde kaç puanı var?

Lech Poznan'ın puanı uzun verilmediği için bilinmemektedir; Sunderland ise 20. sırada 4 puana sahiptir.

Canlı anlatım

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