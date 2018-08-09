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Leicester City Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.08.2018 20:05 | Son Güncelleme

Bir Türk futbolcu daha Premier Lig'e transfer oldu. Leicester City, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını ve Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Leicester City, Çağlar Söyüncü için Freiburg'a 21 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Leicester City Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Premier League ekiplerinden Leicester City, Ada'da transferin son gününde bombayı patlattı. Leicester City, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü transferini açıkladı.

İngiliz basınına göre Leicester City, milli oyuncunun transferi için kulübü Freiburg'a 21 milyon euro ödeyecek. 22 yaşındaki Çağlar, İngiliz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Çağlar Söyüncü'nün adın son dönemde Arsenal ile de anılmıştı.

ALTINORDU DA BU TRANSFERDEN KAZANDI

Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'tan önceski takımı Altınordu da bu transferden para kazanacak. Altınordu, Freiburg ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden %25 pay (Yaklaşık 5,25 milyon euro) alacak.

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Anahtar Kelimeler:
leicester city Çağlar Söyüncü

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