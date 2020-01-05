Leicester City menajeri Brendan Rodgers'dan Merih Demiral açıklaması

Juventus'ta forma giyen A Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın adı Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile de anılmıştı
Menajer Brendan Rodgers'a Merih Demiral'ın transfer durumu sorulurken, kısa bir yorum geldi.
Merih'in iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Rodgers, "Bu transfer döneminde ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve çalışacağız. Güçlenmek istediğimizi biliyoruz. Sezonun bu aşamasında söylentiler var. Merih yetenekli bir oyuncu. Eklenecek bir şey yok" dedi.
Öte yandan Juventus'un hocası Maurizio Sarri'ye de Merih in durumu soruldu. Sarri şöyle yanıt verdi;
"De Ligt'in omzunda bir problemi var, çok fazla oynadı. Merih Demiral ise iyi durumda, De Ligt'i dinlendirme şansım var. Pazartesi kadroya karar vereceğim"
(Sporx)
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