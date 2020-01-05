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  4. Leicester City menajeri Brendan Rodgers'dan Merih Demiral açıklaması

Leicester City menajeri Brendan Rodgers'dan Merih Demiral açıklaması

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Leicester City'nin gündemindeki Merih Demiral için menajer Brendan Rodgers'tan açıklama geldi.

Leicester City menajeri Brendan Rodgers'dan Merih Demiral açıklaması

Juventus'ta forma giyen A Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın adı Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile de anılmıştı

Menajer Brendan Rodgers'a Merih Demiral'ın transfer durumu sorulurken, kısa bir yorum geldi.

"MERİH YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Merih'in iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Rodgers, "Bu transfer döneminde ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve çalışacağız. Güçlenmek istediğimizi biliyoruz. Sezonun bu aşamasında söylentiler var. Merih yetenekli bir oyuncu. Eklenecek bir şey yok" dedi.

SARRI'DEN MERİH SÖZLERİ

Öte yandan Juventus'un hocası Maurizio Sarri'ye de Merih in durumu soruldu. Sarri şöyle yanıt verdi;

"De Ligt'in omzunda bir problemi var, çok fazla oynadı. Merih Demiral ise iyi durumda, De Ligt'i dinlendirme şansım var. Pazartesi kadroya karar vereceğim"

(Sporx)

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