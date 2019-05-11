SPOR

Leipzig 0 - 0 Bayern Münih (Borussia Dortmund 3 - 2 Fortuna Düsseldorf)

ALMANYA HABERLERİ  | 11.05.2019 20:11 | Son Güncelleme

Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kalarak sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Leipzig 0 - 0 Bayern Münih (Borussia Dortmund 3 - 2 Fortuna Düsseldorf)

Bayern Münih, Bundesliga'nın 33. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da gol atamadı ve maç 0-0 berabere sonuçlandı.

Şampiyonluk yarışında Bayern Münih'in en yakın takipçisi Borussia Dortmund, sahasında Fortuna Düsseldorf’u 3-2 yendi. Sarı-siyahlıların gollerini 41. dakikada Christian Pulisic, 53. dakika Thomas Delaney ve 90+2. dakikada Mario Götze attı. Konuk ekibin golleri ise 47. dakikada Oliver Fink ve 90+5. dakikada Dawid Kownacki kaydetti.

Bu sonuçların ardından Bayern Münih 75 puanla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Borussia Dortmund 73 puanla takibine devam etti. Ligin son haftasında Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund ise deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

STUTTGART PLAY-OUT MAÇLARI OYNAYACAK
Öte yandan puan cetvelinde son sırada yer alan Nürnberg ile 17. sıradaki Hannover 96’nın küme düşmesi kesinleşti. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart ise sahasında Wolfsburg'u 3-0 mağlup ederek puanı 27'ye yükseltti. Stuttgart böylelikle kümede kalmak için İkinci Ligi 3. sırada tamamlayacak takım ile play-out maçları oynamayı garantiledi.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Augsburg 3 - 4 Hertha Berlin
Hannover 96 3 - 0 Freiburg
Hoffenheim 0 - 1 Werder Bremen
Bayer Leverkusen 1 - 1 Schalke 04
Nürnberg 0 - 4 Mönchengladbach

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
İşte Robben'in yeni adresiİşte Robben'in yeni adresi
Schalke'nin yeni hocası belli olduSchalke'nin yeni hocası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
leipzig bayern münih Borussia Dortmund

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Aslan, Rize'de pes etmedi!

Aslan, Rize'de pes etmedi!

Kongrede gergin dakikalar

Kongrede gergin dakikalar

Ayrılık resmen açıklandı

Ayrılık resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

6 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın derbi!

6 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın derbi!

Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!

Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leipzig 0 - 0 Bayern Münih (Borussia Dortmund 3 - 2 Fortuna Düsseldorf)

Şampiyon son hafta belli olacak

Robben Benfica'ya transfer olacak iddiası

İşte Robben'in yeni adresi

Schalke 04 teknik direktörlük görevine David Wagner'i getirdi

Schalke'nin yeni hocası belli oldu

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Franck Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor

Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.