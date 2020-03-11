Leipzig futbolcusu Mukiele maç esnasında dilini yuttu! Hayati tehlikesi var mı? Son durumu açıklandı

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları dün oynanan 2 karşılaşma ile başladı. RB Leipzig'in sahasında Tottenham'ı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı maçta yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
RB Leipzig'in savunma oyuncusu Nordi Mukiele, taraflı tarafsız herkesin yüreklerini ağza getirdi. Yerde bilinci kapalı bir şekilde yatan yıldız oyuncunun imdadına ilk olarak takım arkadaşları yetişti. Daha sonra sahaya giren sağlık ekipleri Mukiele’ye tıbbi yardımda bulundu.
Sedye ile saha dışına taşınan oyuncu hemen hastaneye götürüldü. Fransız oyuncu sakatlanana kadar karşılaşmada iyi bir performans sergilemişti. Alkışlar içinde sedye ile oyundan alınan yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu açıklandı.
RB Leipzig forması giyen 22 yaşındaki oyuncu defans mevkiinde forma giymekte. Fransa doğumlu olan genç oyuncu son yıllarda yaptığı yükselişle taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Kısa süre içinde takımının değişilmez oyuncusu haline gelen oyuncunun piyasa değeri 42 milyon euro.
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