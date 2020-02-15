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Leipzig - Werder Bremen maç özeti: 3-0 | İZLE

ALMANYA HABERLERİ  | 15.02.2020 20:32 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, Werder Bremen'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekibi 3-0 kazandı ve Bayern Münih'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Leipzig - Werder Bremen maç özeti ve maçın detayları haberimizde

Leipzig - Werder Bremen maç özeti: 3-0 | İZLE

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Leipzig, Werder Bremen'i ağırladı. Leipzig - Werder Bremen maç özeti ve maçın detayları haberimizde

LEİPZİG - WERDER BREMEN MAÇ ÖZETİ

Red Bull Arena'da başlayan mücadelede gol perdesini 17. dakikada Leipzig'den Lukas Klostermann açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi takım 39. dakikada Patrik Schick ile skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarı Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekip ilk yarının hemen başında Nordi Mukiele ile bir gol daha kaydetti ve farkı 3'e çıkardı.

Werder Bremen'de yedek kulübesinde oturan milli futbolcularımızdan Ömer Toprak 61. dakikada oyuna girerken, Nuri Şahin bugün sahada görev alamadı.

Werder Bremen bu sonucun ardından son 10 maçta 8. mağlubiyetini aldı.

Leipzig, kazandığı 3 puanla 1. sıraya yükselirken, Werder Bremen 17. sırada yer aldı.

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