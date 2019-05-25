SPOR

Lewis Hamilton, Monaco'da pole pozisyonunda

MOTOR SPORLARI HABERLERİ  | 25.05.2019 18:04 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Lewis Hamilton, Monaco'da pole pozisyonunda

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton 1.10.166'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1.10.252'lik süresiyle ikinci, Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen de 1.10.641'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı. Monaco Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Efsane pilot hayatını kaybettiEfsane pilot hayatını kaybetti
İspanya'da pole Bottas'ınİspanya'da pole Bottas'ın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lewis hamilton monaco grand prix

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Marcelo'dan transfer cevabı

Marcelo'dan transfer cevabı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İspanya'da pole Bottas'ın

İspanya'da pole Bottas'ın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lewis Hamilton, Monaco'da pole pozisyonunda

Monaco'da pole Hamilton'ın

Niki Lauda hayatını kaybetti

Efsane pilot hayatını kaybetti

İspanya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

İspanya'da pole Bottas'ın

Bahreyn'de kazanan Lewis Hamilton

Bahreyn'de kazanan Hamilton

Lewis Hamilton 5. kez dünya şampiyonu

Hamilton 5. kez şampiyon

Vinales, MotoGP'de ilk kez zirvede

Vinales, MotoGP'de ilk kez zirvede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.