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Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 26.04.2020 13:59 | Son Güncelleme

Leyla Günay tarafından kurulan ve çocuklara eğitici öğretici içerik sağlamayı hedefleyen Youtube kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" 7 milyona yakın abonesiyle Türkiye’de 4.

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

Leyla Günay tarafından kurulan ve çocuklara eğitici öğretici içerik sağlamayı hedefleyen Youtube kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" 7 milyona yakın abonesiyle Türkiye’de 4. sırada yer alarak rekora koşuyor.
Kızları Masal ve Öykü ile çektikleri eğlendirici ve eğitici oyun aktivitelerini Youtube platformu üzerinden paylaşarak geniş bir kitleye ulaşan Leyla Günay, “Abone sayımızla Türkiye’de 4. sıradayız. Dünya Youtube sıralamasına bakıldığı zaman ise 74. sıradayız. Bu birçok sanatçının ve ünlü kişinin abone sayısından fazla” dedi.
Çocukların eve kapanmasıyla birlikte kanallarına olan ilginin de aynı oranda artış gösterdiğini belirten Günay, ‘’Ben kanalı başta çocuklarımla geçirdiğim keyifli zamanların hatıralarını paylaşmak için açtım. Fakat oynadığımız oyunlar ve video içeriklerimiz diğer anneler tarafından büyük ilgi gördü. Abone sayımız ve video izlenmeleri çok arttı. Kanalımız da büyüyerek Youtube’da 4. sıraya kadar çıktı. Bazı videolarımız 248 milyon izlenme aldı. Bu sayıya Türkiye’de ulaşan sanatçı sayısı bile çok az’’ diye konuştu.
Kanallarına olan ilginin kendisini ve çocuklarını çok mutlu ettiğine dayanan Günay, ‘’Annelerin ve çocukların ilgisi bizleri mutlu ediyor, yeni oyunlar keşfetmemize ve onlarla paylaşmamıza yardımcı oluyorlar. Bu korona sürecinde annelere ve çocuklara evde keyifli vakit geçirmeleri için imkan sunuyoruz’’ dedi.
Leyla Günay’ın Instagram platformu üzerinde ise 500 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günay, videolarını Instagram üzerinden de yayınlamaya devam ediyor.

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