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Leylek Ormanı misafirlerini bekliyor

06.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan ‘Leylek Ormanı’nda sessizlik hakim.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan ‘Leylek Ormanı’nda sessizlik hakim. Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat ederek gelecek olan leylekler, apartmanı andıran ’Leylek Ormanı’na yerleşecek.
Bafra Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarına her yıl mart ayında dişilerinden önce gelecek olan erkek leylekler, yuvalarını tamir ederek nisan ayında dişi leyleklerin gelmesini bekleyecek. Burada her biri 4-5 yavru büyütecek olan leylekler, mayıs ayında yavruları yumurtalardan çıkmaya başlayacak. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar.
Leylek Ormanı diye de adlandırılan yerde bir gözlem kulesi bulunuyor. Ziyaretçiler buraya gelerek göç eden leylekleri gözlemleyebiliyor. Leylek Ormanı’nda dişi leylekler devamlı yuvada kalarak yumurtladıktan sonra yavrularını büyütürken, erkek leylekler de aynı yuvada yavrusuna zarar vermemek için akşamları Leylek Ormanı’nın bir diğer bölümü olan ve ismine ‘Leyleklerin Kır Kahvesi’ denilen bölgede kalacak. Bölgede 5 aylık bir süre kalan leylekler yavrularını büyütüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere hareket edecekler.

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