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LG'nin yeni buzdolabı tüketicilerin "mod"unu yükseltecek

01.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG Electronics Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol: - "Mutfağa renk, müzik ve rahatlık getiren ve LG'nin en son teknolojilerini ve yenilikçi tasarım özelliklerini birleştiren bu benzersiz buzdolabı, evde daha iyi bir yaşam sunma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), renk değiştiren LED kapı panellerine sahip MoodUP buzdolabını IFA 2022'de tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamada, LG'nin "daima gelişen" yükseltilebilir cihazlarının ve ultra zarif LG Objet Collection'ın piyasaya sürülmesinin ardından yeni buzdolabı, şirketin yeni trendlere yanıt verme ve yaratma yeteneğinin bir başka örneğini oluşturuyor.

Daha fazla tazelik ve rahatlık için LG'nin gelişmiş soğutma ve akıllı teknolojileri ile donatılmış benzersiz MoodUP, aynı zamanda tamamen yeni bir mutfak deneyimi sunarak kullanıcıların kendi zevklerine ve ruh hallerine göre LED kapıları için farklı canlı renkler seçmelerine ve müzik çalmalarına olanak tanıyor.

Yenilikçi LED kapı panelleriyle LG'nin MoodUP buzdolabı, rakipsiz iç tasarım esnekliği ve şık, entegre bir mutfak yaratmanın yeni bir yolunu sunuyor. Kullanıcılara, LG ThinQ uygulaması aracılığıyla üst kapı paneli için 22 ve alt için 19 renk arasından seçim yaparak buzdolabının ve mutfak ortamının görünümünü değiştirme olanağı sunuluyor.

Kullanıcılar ayrıca "Mevsim", "Yer", "Ruh Hali" ve "Pop" gibi çeşitli, çağrıştırıcı renk temaları uygulayarak panellerin görünümünü özelleştirebiliyor ve mutfaklarının havasını yenileyebiliyor. Örneğin, "Mevsim" modu, doğanın tonlarını kullanarak yılın farklı zamanlarını temsil ederken, "Ruh Hali" ise yumuşak, yatıştırıcı renkler kullanarak huzur hissi uyandırıyor.

Çarpıcı, değiştirilebilir renklerine ek olarak LG'nin yeni buzdolabı, bir akıllı telefona, tablete veya dizüstü bilgisayara kolayca bağlanabilen yerleşik bir bluetooth hoparlör aracılığıyla mükemmel ses sağlıyor.

Kullanıcılar, en sevdikleri müzik akışı uygulamalarından veya ThinQ uygulamasındaki müzik koleksiyonu çalma listesinden şarkılarla ruh hallerini, buzdolabının mevcut rengini veya temasını eşleştirebiliyor. Dahası, müzik çalarken MoodUP'ın LED panelleri müzikle senkronize olarak renkleri değiştirerek kullanıcıların mutfakta geçirdikleri zamana canlılık ve eğlence katıyor.

- MoodUP, kullanıcı dostu özelliklere sahip

LG'nin devrim niteliğindeki yeni buzdolabı, faydalı ve eğlenceli bildirimler gibi kullanıcı dostu özelliklere de sahip. Buzdolabının kapı sensörü, soğutucu bölmesinin çok uzun süre açık kaldığını tespit ettiğinde, sol üst panel tekrar tekrar yanıp sönüyor; kullanıcıların kapının kapanması gerektiğini bilmesini sağlayarak soğuk hava kaybını ve gereksiz enerji tüketimini önlemeye yardımcı oluyor.

MoodUP'ın hareket sensörleri birinin yaklaştığını algıladığında, her iki panel de hoş geldiniz demek için yanıp sönüyor. Buzdolabı geceleri işleri daha da kolaylaştırıyor, dondurucu kapısı gece yarısı atıştırmalıklarına düşkün olanların kapıyı bulmasına ve açmasına yardımcı olmak için daha parlak bir hale geliyor.

LED kapı panelleri kapalıyken MoodUP buzdolabı, mutfakta daha geleneksel bir görünüm için lüks gri ve lüks beyaz kombinasyonu sunuyor. Şık, zamansız bitiş, herhangi bir dekorla uyum sağlıyor ve farklı renkli taşların doğal, ince kontrastını çağrıştırıyor.

LG'nin oyunun kurallarını değiştiren yeni buzdolabı, akıllı ev aletleri için şirketin kendi Cihaz Üzerinden Yapay Zeka çipini de kullanıyor. Gelişmiş yapay zekayı entegre eden modül, MoodUP'ın yükseltilmiş ses tanıma, Wi-Fi ve bluetooth bağlantısı gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirmesini ve genişletmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "LG'de biz, müşteri deneyimini ileriye taşımak için her zaman heyecan verici, yeni yollar bulduk ve bunu yepyeni MoodUP buzdolabıyla tekrar yapmaktan gurur duyuyoruz. Mutfağa renk, müzik ve rahatlık getiren ve LG'nin en son teknolojilerini ve yenilikçi tasarım özelliklerini birleştiren bu benzersiz buzdolabı, evde daha iyi bir yaşam sunma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

IFA 2022'nin ziyaretçileri, şirketin Messe Berlin'deki Salon 18'deki standında MoodUP buzdolabı da dahil olmak üzere LG'nin en son yeniliklerini deneyimleyebilir.

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