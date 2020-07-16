LGS birincilerinden Yiğit Emre Yıldırım, Sivas'ın gururu oldu

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Yiğit Emre Yıldırım, Sivas'ın gururu oldu.

Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğrencisi Yiğit Emre Yıldırım, LGS'de tüm soruları cevaplayarak Türkiye birincileri listesine girdi.

Yıldırım, gazetecilere, başarısında ailesinin katkısının büyük olduğunu söyledi.

Sivas'ta açılan kurslara katılarak kendisini geliştirdiğini belirten Yıldırım, kursların açılmasında emeği olan Sivas Valisi Salih Ayhan ile Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya teşekkür etti.

Üniversite sınavında da derece yapmayı hedeflediğini dile getiren Yıldırım, "Tıp okumak istiyorum, pandemi süreci sınava hazırlanmamda beni etkiledi. Her ne kadar okuldaki kadar olmasa da evde de rahat rahat çalışmalarımı yürüttüm. Gerek canlı dersler olsun gerek evdeki eğitimler olsun daha sonra hocalarımın EBA'dan verdiği dersler olsun bu destekler okulu aratmadı." ifadelerini kullandı.