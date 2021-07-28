Lige bomba gibi transferlerle başlıyoruz! İşte son günlerin en iddialı, en çok konuşulan transferleri

Türk takımları, son yıllarda yaşadıkları ekonomik sorunlar nedeniyle eskiden sıkça haberlerini gördüğümüz dünya yıldızı transferlerini artık rafa kaldırmış durumda. Liglerin başlamasına çok az bir zaman kalmışken birçok kulüp şimdiden çoğu transferini gerçekleştirdi. Gelin, birlikte şu ana kadar gerçekleşen ve en çok konuşulan transferlere bakalım.

Salih Uçan - Beşiktaş

18 yaşında Fenerbahçe'deki performansı ile tanıdığımız Salih Uçan, kariyerine başladığı gibi devam edememişti. Ancak son yıllarda Alanyaspor ile yakaladığı başarılı grafik, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgisini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda da Beşiktaş ile anlaşmaya vararak siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil oldu.

Alexandru Cicaldau - Galatasaray

Galatasaray efsanesi olan George Hagi'nin akademisinde yetişen Cicaldau, yeni sezonda Galatasaray formasını terletecek. Fatih Terim'in çok istediği bu transfer, 6.5 milyon euro karşılığında gerçekleşti. Romanyalı oyuncu 24 yaşında ve şimdiden Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor.

Marek Hamsik - Trabzonspor

Slovakya milli takımı ve Napoli'nin efsane ismi Marek Hamsik, Trabzonspor için mücadele edecek. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Avrupa futbolunu yakından takip edenlerin de tanıdığı bir isim ve belki de bu sezon şu ana kadar yapılmış en çarpıcı transfer.

Gervinho - Trabzonspor

Didier Drogba'nın memleketlisi olan Gervinho, Karadeniz Fırtınası'nın en güçlü silahı olacak. Gol yollarında geçen sezon sorun yaşayan Trabzonspor, bu transfer ile skor üretmekte sorun yaşamayacak gibi görünüyor.

Patrick van Aanholt - Galatasaray

Atletik sol bek, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Serbest statüde yer alan oyuncu için Galatasaray bonservis ödemesi yapmayacak. Sarrachi ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bekte Aanholt'tan yararlanmaya çalışacak.

Serdar Dursun - Fenerbahçe

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 27 gol ile gol kralı olan oyuncunun yeni evi artık Kadıköy. İmajı ve oyun stiliyle Vedat Muriqi'e benzetilen oyuncudan beklenti yüksek. Genel olarak hazır gibi bir görüntüye sahip Fenerbahçe'de en büyük sorun olan golcü eksikliğine çözüm olması bekleniyor.

Mario Balotelli - Adana Demirspor

Futbolun deli oğlanı olarak bilinen yıldız futbolcu Balotelli, en çok konuşulan transfer olmuş durumda. Adana Demirspor'un tutkulu taraftarının gönlünde taht kurması kesin olan Mario, kupa dolu kariyerine yeni başarılar eklemek istiyor.



