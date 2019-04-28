Lille'in Nimes'i 5-0 yendiği maçta Zeki Çelik bu sezonki ilk golünü attı

Sezon başında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan ve Fransız ekibinde iyi bir sezon geçiren Zeki Çelik, Fransa'da gol siftahını Nimes'e karşı yaptı.

Ligue 1'in 34. haftasında Lille, sahasında konuk ettiği Nimes'i 5-0'lık farklı bir skorla geçerken takımın üçüncü golü 70. dakikada Zeki Çelik'ten geldi. 22 yaşındaki genç futbolcu yeni liginde ilk golünü atmış oldu. Lille'in diğer golleri ise Loic Remy, Jonathan Bamba, Rui Fonte ve Nicolas Pepe'den geldi.

Lille, Ligue 1'de bitime dört hafta kala 68 puanla ikinci sırada bulunurken Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veriyor.

Bu sezon Ligue 1'de görev yaptığı 31 maçta 1 gol atıp 4 asist yapan Zeki Çelik, sezon başında 2,5 milyon Euro karşılığında Fransa'nın yolunu tuttu.

