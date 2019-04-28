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Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

Fransa Lig 1 ekibi Lille scout ekibinden bir yetkili, İstanbulspor-Elazığspor arasında oynanan müsabakada sarı-siyahlıların futbolcusu Tuncer Duhan Aksu’yu yakından takip ediyor. Lille, birkaç ay önce Tuncer Duhan Aksu ile ön protokol imzalamıştı.

Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!

Spor Toto 1. Lig’de İstanbulspor ile Elazığspor arasında oynanan müsabakayı Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’in scout ekibi de takip ediyor.

Daha önce İstanbulspor’dan Tuncer Duhan Aksu ile ön protokol imzalayan Lille kulübü, bu maça bir scout göndererek Duhan'ın performansını yakından izliyor.

Scout yetkilisi aynı zamanda not aldığı kağıtlara iki takımında 11'ini yazarken, oyuncularla alakalı detaylı bilgileri ise başka bir not defterine aktardı.

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SAKATLIK YAŞAYIP HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbulspor ile Elazığspor arasında oynanan müsabakanın 76. dakikasında sarı-siyahlıların genç futbolcusu Tuncer Duhan Aksu’ya Elazığsporlu Camara’dan sert bir müdahale geldi. Müdahale sonrası sakatlık geçiren Duhan sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti.

İstanbulspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre Duhan’ın hastaneye kaldırıldığı ve çekilecek MR sonucunda durumunun belli olacağı ifade edildi.

Tuncer Duhan Aksu ile Fransız ekibi Lille ön protokol imzalamış ve sezon sonunda bu takıma transfer olacağı açıklanmıştı.

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