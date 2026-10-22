Lillestrom - Real Sociedad Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lillestrom ile Real Sociedad, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Arasen sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Lillestrom, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Rakipleri Real Sociedad, son dönemdeki form grafiğiyle dikkat çekiyor.
Lillestrom (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi.
Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 16 puanla 5. sırada.
Real Sociedad, son 3 maçında üst üste galibiyet alarak devam eden bir form yakaladı.
Real Sociedad, İspanya La Liga'da son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir grafik çiziyor. Lillestrom ise son dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü rakiplerle mücadele etti.
Lillestrom kadrosunda Camil Jebara (Sakat - Kasığından Sakat), Espen Garnas (Sakat - Diz Sakatlığı), Linus Alperud (Şüpheli) ve Lars Ranger (Şüpheli) yer almıyor.
Real Sociedad kadrosunda Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Yangel Herrera (Sakat - Baldırından Sakat), Jon Aramburu (Sakat - Bacağından Sakat) ve Luken Beitia (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Takımında etkili isimler bulunduran Real Sociedad, Luka Sucic ve Job Ochieng gibi oyuncularla hücumda güçlü bir performans sergiliyor.
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