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Lillestrom - Real Sociedad Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lillestrom, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ile karşılaşacak. İki takımın son performansları ve önemli istatistikleri haberimizde yer alıyor.

Lillestrom - Real Sociedad Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Lillestrom
Perşembe 22:00
22.10.2026
Real Sociedad
Stadyum: Arasen Yayın: tabii Spor

Lillestrom ile Real Sociedad, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Arasen sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lillestrom, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Rakipleri Real Sociedad, son dönemdeki form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Real Sociedad

5. İspanya La Liga
O
9
G
5
B
1
M
3
P
16
17
Attığı Gol
17
Yediği Gol
0
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Real Sociedad 17 / 17

İç Saha / Deplasman Performansı

Real Sociedad Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
3 / 0 / 2
Gol
12 – 11

Lillestrom (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi.

Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 16 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Lillestrom

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Sandefjord 0-2 Lillestrom Norveç Eliteserien G
  • 15.10.2026 Sparta Prag 1-1 Lillestrom UEFA Avrupa Ligi B
  • 11.10.2026 Lillestrom 2-2 Molde Norveç Eliteserien B
  • 20.09.2026 Viking 3-0 Lillestrom Norveç Eliteserien M
  • 17.09.2026 Lillestrom 1-2 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi M
Real Sociedad G G G M G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Malaga 2-5 Real Sociedad İspanya La Liga G
  • 15.10.2026 Union St.Gilloise 1-1 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi B
  • 11.10.2026 Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna İspanya La Liga G
  • 02.10.2026 Real Sociedad 0-1 Athletic Bilbao Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Valencia 2-3 Real Sociedad İspanya La Liga G

Real Sociedad, son 3 maçında üst üste galibiyet alarak devam eden bir form yakaladı.

Maç öncesi değerlendirme

Real Sociedad, İspanya La Liga'da son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir grafik çiziyor. Lillestrom ise son dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü rakiplerle mücadele etti.

Eksik Oyuncular

Lillestrom

4 eksik
Camil Jebara Sakat Kasığından Sakat
Espen Garnas Sakat Diz Sakatlığı
Linus Alperud Şüpheli
Lars Ranger Şüpheli

Real Sociedad

4 eksik
Alvaro Odriozola Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Yangel Herrera Sakat Baldırından Sakat
Jon Aramburu Sakat Bacağından Sakat
Luken Beitia Sakat Ayak Bileğinden Sakat

Lillestrom kadrosunda Camil Jebara (Sakat - Kasığından Sakat), Espen Garnas (Sakat - Diz Sakatlığı), Linus Alperud (Şüpheli) ve Lars Ranger (Şüpheli) yer almıyor.

Real Sociedad kadrosunda Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Yangel Herrera (Sakat - Baldırından Sakat), Jon Aramburu (Sakat - Bacağından Sakat) ve Luken Beitia (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Job Ochieng Real Sociedad 1 Gol 3 Asist
Mikel Oyarzabal Mikel Oyarzabal Real Sociedad 2 Gol 2 Asist
Carlos Soler Carlos Soler Real Sociedad 1 Gol 3 Asist
Luka Sucic Luka Sucic Real Sociedad 3 Gol 0 Asist

Takımında etkili isimler bulunduran Real Sociedad, Luka Sucic ve Job Ochieng gibi oyuncularla hücumda güçlü bir performans sergiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Lillestrom - Real Sociedad maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Lillestrom - Real Sociedad maçı saat kaçta?

Saat 22:00'de başlayacak.

Lillestrom - Real Sociedad maçı hangi kanalda?

Maç Tabii Spor kanalından yayınlanacak.

Lillestrom - Real Sociedad maçında hangi oyuncular eksik?

Camil Jebara, Espen Garnas, Alvaro Odriozola, Yangel Herrera, Jon Aramburu ve Luken Beitia yer alamayacak.

Lillestrom ve Real Sociedad'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

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