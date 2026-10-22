Lillestrom - Real Sociedad Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Lillestrom Perşembe 22:00 Real Sociedad

Lillestrom ile Real Sociedad, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Arasen sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lillestrom, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Rakipleri Real Sociedad, son dönemdeki form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Lig Durumu Real Sociedad 5. İspanya La Liga O 9 G 5 B 1 M 3 P 16 17 Attığı Gol 17 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Real Sociedad 17 / 17 İç Saha / Deplasman Performansı RS Real Sociedad Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 0 / 2 Gol 12 – 11

Lillestrom (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi.

Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 16 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Lillestrom tüm kulvarlar Sandefjord 0-2 Lillestrom Norveç Eliteserien G

Sparta Prag 1-1 Lillestrom UEFA Avrupa Ligi B

Lillestrom 2-2 Molde Norveç Eliteserien B

Viking 3-0 Lillestrom Norveç Eliteserien M

Lillestrom 1-2 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi M Real Sociedad G G G M G tüm kulvarlar Malaga 2-5 Real Sociedad İspanya La Liga G

Union St.Gilloise 1-1 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi B

Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna İspanya La Liga G

Real Sociedad 0-1 Athletic Bilbao Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Valencia 2-3 Real Sociedad İspanya La Liga G

Real Sociedad, son 3 maçında üst üste galibiyet alarak devam eden bir form yakaladı.

Maç öncesi değerlendirme

Real Sociedad, İspanya La Liga'da son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir grafik çiziyor. Lillestrom ise son dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü rakiplerle mücadele etti.

Eksik Oyuncular Lillestrom 4 eksik Camil Jebara Espen Garnas Linus Alperud Lars Ranger Real Sociedad 4 eksik Alvaro Odriozola Yangel Herrera Jon Aramburu Luken Beitia

Lillestrom kadrosunda Camil Jebara (Sakat - Kasığından Sakat), Espen Garnas (Sakat - Diz Sakatlığı), Linus Alperud (Şüpheli) ve Lars Ranger (Şüpheli) yer almıyor.

Real Sociedad kadrosunda Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Yangel Herrera (Sakat - Baldırından Sakat), Jon Aramburu (Sakat - Bacağından Sakat) ve Luken Beitia (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Job Ochieng Real Sociedad 1 Gol 3 Asist Mikel Oyarzabal Real Sociedad 2 Gol 2 Asist Carlos Soler Real Sociedad 1 Gol 3 Asist Luka Sucic Real Sociedad 3 Gol 0 Asist

Takımında etkili isimler bulunduran Real Sociedad, Luka Sucic ve Job Ochieng gibi oyuncularla hücumda güçlü bir performans sergiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular Lillestrom - Real Sociedad maçı ne zaman? 22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek. Lillestrom - Real Sociedad maçı saat kaçta? Saat 22:00'de başlayacak. Lillestrom - Real Sociedad maçı hangi kanalda? Maç Tabii Spor kanalından yayınlanacak. Lillestrom - Real Sociedad maçında hangi oyuncular eksik? Camil Jebara, Espen Garnas, Alvaro Odriozola, Yangel Herrera, Jon Aramburu ve Luken Beitia yer alamayacak. Lillestrom ve Real Sociedad'ın ligde kaç puanı var? Bilgi bulunmamaktadır.

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