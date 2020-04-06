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Limon sarımsak zam şampiyonu

ADANA HABERLERİ  | 06.04.2020 10:50 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde geçen haftalarda 2,5 liradan satılan limonun kilosu 10 liraya, korona virüse iyi geldiği haberleri ile sık tüketilen sarımsağın kilosu ise 30 liradan 60 liraya çıktı.Pazarcı esnafı artan fiyatlara rağmen vatandaşın limon ve sarımsaktan vazgeçmediğini söyledi.Pazarcı Zeynep Temel, "60 liraya satıyoruz ama kar etmiyoruz.

Limon sarımsak zam şampiyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde geçen haftalarda 2,5 liradan satılan limonun kilosu 10 liraya, korona virüse iyi geldiği haberleri ile sık tüketilen sarımsağın kilosu ise 30 liradan 60 liraya çıktı.
Pazarcı esnafı artan fiyatlara rağmen vatandaşın limon ve sarımsaktan vazgeçmediğini söyledi.
Pazarcı Zeynep Temel, "60 liraya satıyoruz ama kar etmiyoruz. Fırsatçılar zam yapıyor. Bizim esnaf zam yapmıyor. Adana Halinden sorduk sarımsak 47 TL. 13 Lira zaten bunun firesi ve işgaliye ücreti” dedi.
Pazarcı esnafından Nevzat Temel ise fiyatların virüsten dolayı uçtuğunu ifade ederek, “Daha önce 35 TL’ye satıyorduk şimdi 60 TL. Bundan 20 gün önce ucuzdu. Limon Kozan’da yetişiyordu ama şimdi Mersin’den geliyor. Bu ayın zam şampiyonu sarımsak ve limon” dedi.

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Barajyolu Eczanesi
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Buğra Eczanesi
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Seyhan
Kınalı Eczanesi
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Özsoy Eczanesi
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