YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Limona talep arttı

Limona talep arttı

MERSİN HABERLERİ  | 24.03.2020 10:44 | Son Güncelleme

Limona talep arttı

MERSİN (AA) - Türkiye'nin en büyük limon üretim merkezi Mersin'de hasat sonuna yaklaşılırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ürüne talebin arttığı bildirildi.

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği (MERTUB) Başkanı Ahmet Dursen Şahin, gazetecilere, hasadına eylül ayında başlanan limonda sezon sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle talepte artış yaşandığını aktaran Şahin, "Yıllardır yemeklerde kullanılan limon artık ilaç niyetine tüketilmeye başlandı, talep çok arttı." dedi.

Şahin, Türkiye'nin bir narenciye ülkesi olduğuna vurgu yaparak, "Üretimin azalmasına ve talebin artmasına rağmen stoklarımız var, kimsenin endişelenmesine gerek yok." ifadesini kullandı.

Sezon başında kilogramı 2 liradan satılan limonun fiyatının 5 liraya yükseldiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bu yıl limon hem üreticisinin hem alıcısının hem de satıcısının yüzünü güldürdü. İnşallah bundan sonra da bu fiyatlar devam eder. Limon tüketelim sağlıklı kalalım."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
Anahtar Kelimeler:
limon Mersin Tarım Üretim

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Mersin Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:32
Öğle
12:53
İkindi
16:21
Akşam
19:04
Yatsı
20:18

Mersin Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Asuman Eczanesi
Merkez
Aytaç Eczanesi
Merkez
Çam Eczanesi
Merkez
Çevik Eczanesi
Merkez
Fakülte Eczanesi
Merkez
Gülnar Eczanesi
Merkez
Mersin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Gültak, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Gültak, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.