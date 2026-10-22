Lincoln Red Imps - Twente Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Lincoln Red Imps Perşembe 22:00 Twente

Lincoln Red Imps, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Europa Sports Park'ta Twente ile karşılaşıyor.

Lincoln Red Imps ile Twente, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde önemli bir karşılaşma oynayacak. İki takım da galip gelmeyi hedefliyor.

Takımların güncel form bilgileri Lincoln Red Imps tüm kulvarlar Brann 2-1 Lincoln Red Imps UEFA Konferans Ligi M

Lincoln Red Imps 0-2 Larne UEFA Konferans Ligi M

Omonia 1-0 Lincoln Red Imps UEFA Avrupa Ligi M

Lincoln Red Imps 1-1 Omonia UEFA Avrupa Ligi B

Lincoln Red Imps 0-0 Mjallby Şampiyonlar Ligi B Twente tüm kulvarlar Twente 1-2 Utrecht Hollanda Eredivisie Ligi M

Twente 1-0 Thun UEFA Konferans Ligi G

Fortuna Sittard 1-1 Twente Hollanda Eredivisie Ligi B

Twente 7-0 Werder Bremen Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Twente 3-2 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Lincoln Red Imps, bu süreçte 2 gol atıp 6 gol yedi. Twente ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek toplamda 13 gol kaydederken, 5 golü kalelerinde gördü.

Eksik Oyuncular Lincoln Red Imps 1 eksik Gabri Cardozo Twente 4 eksik Stav Lemkin Max Bruns Lars Unnerstall Filip Thorvaldsen

Lincoln Red Imps kadrosunda Gabri Cardozo (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Twente kadrosunda Stav Lemkin (Sakat - Kas Sakatlığı), Max Bruns (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lars Unnerstall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Filip Thorvaldsen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

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