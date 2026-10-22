Lincoln Red Imps - Twente Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lincoln Red Imps, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Europa Sports Park'ta Twente ile karşılaşıyor.
Lincoln Red Imps ile Twente, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde önemli bir karşılaşma oynayacak. İki takım da galip gelmeyi hedefliyor.
Son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Lincoln Red Imps, bu süreçte 2 gol atıp 6 gol yedi. Twente ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek toplamda 13 gol kaydederken, 5 golü kalelerinde gördü.
Lincoln Red Imps kadrosunda Gabri Cardozo (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Twente kadrosunda Stav Lemkin (Sakat - Kas Sakatlığı), Max Bruns (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lars Unnerstall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Filip Thorvaldsen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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