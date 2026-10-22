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Lincoln Red Imps - Twente Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lincoln Red Imps, UEFA Konferans Ligi'ndeki zorlu maçta Twente ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın son form durumları ve eksiklikler haberimizde yer alıyor.

Lincoln Red Imps - Twente Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Lincoln Red Imps
Perşembe 22:00
22.10.2026
Twente
Stadyum: Europa Sports Park Hakem: Matteo Marcenaro

Lincoln Red Imps, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Europa Sports Park'ta Twente ile karşılaşıyor.

Lincoln Red Imps ile Twente, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde önemli bir karşılaşma oynayacak. İki takım da galip gelmeyi hedefliyor.

Takımların güncel form bilgileri
Lincoln Red Imps

tüm kulvarlar

  • 15.10.2026 Brann 2-1 Lincoln Red Imps UEFA Konferans Ligi M
  • 20.08.2026 Lincoln Red Imps 0-2 Larne UEFA Konferans Ligi M
  • 13.08.2026 Omonia 1-0 Lincoln Red Imps UEFA Avrupa Ligi M
  • 06.08.2026 Lincoln Red Imps 1-1 Omonia UEFA Avrupa Ligi B
  • 28.07.2026 Lincoln Red Imps 0-0 Mjallby Şampiyonlar Ligi B
Twente

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Twente 1-2 Utrecht Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 15.10.2026 Twente 1-0 Thun UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Fortuna Sittard 1-1 Twente Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 02.10.2026 Twente 7-0 Werder Bremen Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Twente 3-2 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Lincoln Red Imps, bu süreçte 2 gol atıp 6 gol yedi. Twente ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek toplamda 13 gol kaydederken, 5 golü kalelerinde gördü.

Eksik Oyuncular

Lincoln Red Imps

1 eksik
Gabri Cardozo Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Twente

4 eksik
Stav Lemkin Sakat Kas Sakatlığı
Max Bruns Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Lars Unnerstall Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Filip Thorvaldsen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Lincoln Red Imps kadrosunda Gabri Cardozo (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Twente kadrosunda Stav Lemkin (Sakat - Kas Sakatlığı), Max Bruns (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lars Unnerstall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Filip Thorvaldsen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Lincoln Red Imps - Twente maçı ne zaman?

22 Ekim 2026'da.

Lincoln Red Imps - Twente maçı saat kaçta?

Saat 22:00'de.

Lincoln Red Imps - Twente maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi bulunmamaktadır.

Lincoln Red Imps - Twente maçında hangi oyuncular eksik?

Lincoln Red Imps'te Gabri Cardozo, Twente'de Stav Lemkin, Max Bruns, Lars Unnerstall ve Filip Thorvaldsen eksik.

Lincoln Red Imps ve Twente'nin ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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