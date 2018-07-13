Lionel Carole: Yeniden Galatasaray'da olmak çok keyifli

Galatasaray İsviçre'deki ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League takımlarından FC Wil 1900'ü Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 mağlup ederken karşılaşmada 90 dakika görev alan Lionel Carole basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
1 sezonluk aranın ardından Galatasaray forması giyen Fransız oyuncu, dönüşü için, "Yeniden Galatasaray'da olmak çok keyifli.Bu forma için ter dökmek benim için önemli. Fatih hoca ile yeni sezona hazırlanıyoruz ama daha iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.
Karşılaşma hakkında "Bizim için önemli bir maçtı. Galatasaray olduğunuz için her zaman kazanmanız gerekiyor, biz de kazandık. Takım oturmaya başlıyor, daha da ileri gideceğiz" diyen Carole, sözlerini "Hazırlık sürecindeyiz. Fizik olarak yavaş yavaş ilerleme kat edeceğiz. Sezon başladığında hazır olacağız" diyerek tamamladı.
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