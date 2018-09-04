Lionel Messi: 2021'de sözleşmem bittiğinde geleceğime karar vereceğim

Barcelona’nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi, futbolu bırakacağı tarihle ilgili olarak açıklamada bulundu. Catalunya Radio’ya konuşan 31 yaşındaki futbolcu, 2021’de bitecek olan sözleşmesini işaret ederek, “Sözleşmem sona erene kadar futbol oynayacağım. Ardından kulüp ile oturup konuşacağız ve futbola devam edip etmeyeceğimi düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a transfer olmasını da değerlendiren yıldız futbolcu, “Cristiano Ronaldo’nun yokluğu Real Madrid’i daha güçsüz yapmıyor ama Juventus, Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorisi haline geldi” ifadelerini kullandı ve Ronaldo’nun Juventus’la imzaladığını duyduğunda çok şaşırdığını söyledi.

(Skor)

