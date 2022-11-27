Lionel Messi Meksika karşısında iki yeni rekora daha imza attı! Duyanlar inanamadı

Dünya Kupası'nda heyecan ikinci mücadelelerle sürerken, C Grubu karşılaşmasında Arjantin Meksika ile karşı karşıya geldi. Mücadele Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, goller Messi ve Fernandez'den geldi.

2 REKOR!

Lionel Messi 'Son Dünya Kupası' olarak nitelendirdiği dev organizasyonda, Meksika'ya karşı oynadığı mücadelede iki rekora imza attı.

Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 35 yaşındaki süper star, 1966'dan bu yana Arjantin forması altında iki Dünya Kupası maçında hem gol atıp, hem de asist yapan ilk futbolcu oldu.

Messi, daha önce 2006 Dünya Kupası'nda Sırbistan karşılaşamasında gol atıp asist yapmıştı.

5 DÜNYA KUPASI'NDA DA ASİST

Meksika karşılaşmasında Enzo Fernandez'e asist yapan Messi, 5 Dünya Kupası'nda asist yapan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti. PSG'nin yıldızı daha önce; 2006, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında takım arkadaşlarına gol pası vermişti.

MARADONA'YI YAKALADI

Lionel Messi attığı güzel golle, Arjantin Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'ndaki 8. golüne ulaştı ve tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona'yı yakaladı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu iki gol daha atması halinde Tangocular adına en çok gol atan futbolcu olan efsane golcü Batistuta'yı da yakalamış olacak.

İşte Dünya Kupası'nda en çok gol atan Tangocular:



1- Batistua: 10

2- Stabile - Messi - Maradona: 8

3- Kempes: 6

4- Higuain: 5

5- Valdano: 4

35 yaşındaki yıldız futbolcu Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 177 karşılaşmada 93 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.

