Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor

La Liga'nın internet sitesinden paylaşılan verilere göre Messi, Real Madrid'e karşı 44 kez sahada yer alarak "El Clasico"da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı. Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupası'nda ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı. Real Madrid'e attığı gollerin yanı sıra 33 yaşındaki oyuncu, La Liga tarihinde üst üste 10 sezon 40 gol barajını geçen tek futbolcu konumunda bulunuyor.

Messi, La Liga'da 21 Mart'ta oynanan ve Barcelona'nın deplasmanda Real Sociedad'ı 6-1 yendiği müsabaka ile kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu unvanına da sahip olmuştu. 13 yaşındayken Barcelona'nın altyapısı "La Masia"ya katılan Messi, Real Sociedad maçında 768. kez takımı için sahaya çıkmış ve rekoru Katalan kulübünün efsane isimlerinden Xavi Hernandez'in elinden almıştı.

Yıldız futbolcu ayrıca, 663 golle kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumunda. Messi'den önceki rekor, 1950'li yıllarda Barcelona forması giyen ve 232 gol atan Cesar Rodrigez'e aitti.