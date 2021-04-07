SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor

Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor

07.04.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 30. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico"da tüm gözler, Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin üzerinde olacak.

Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor

La Liga'nın internet sitesinden paylaşılan verilere göre Messi, Real Madrid'e karşı 44 kez sahada yer alarak "El Clasico"da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı. Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupası'nda ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı. Real Madrid'e attığı gollerin yanı sıra 33 yaşındaki oyuncu, La Liga tarihinde üst üste 10 sezon 40 gol barajını geçen tek futbolcu konumunda bulunuyor.

Messi, La Liga'da 21 Mart'ta oynanan ve Barcelona'nın deplasmanda Real Sociedad'ı 6-1 yendiği müsabaka ile kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu unvanına da sahip olmuştu. 13 yaşındayken Barcelona'nın altyapısı "La Masia"ya katılan Messi, Real Sociedad maçında 768. kez takımı için sahaya çıkmış ve rekoru Katalan kulübünün efsane isimlerinden Xavi Hernandez'in elinden almıştı.

Yıldız futbolcu ayrıca, 663 golle kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumunda. Messi'den önceki rekor, 1950'li yıllarda Barcelona forması giyen ve 232 gol atan Cesar Rodrigez'e aitti.

Kulüp kariyerindeki tüm gollerini forma giydiği tek takım olan Barcelona için atan Messi, bu alanda da Brezilya ligi ekiplerinden Santos'un forması altında 643 gol atan efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak rekorun sahibi olmuştu.

Messi, Barcelona forması ile şu ana kadar 34 kupa kazanma başarısı göstererek kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu konumunda da bulunuyor. Yıldız futbolcunun ardından 32 kez kupa sevinci yaşayan Andres Iniesta geliyor. Kariyeri boyunca oynadığı La Liga'da 467 gole imzasını atan Lionel Messi, bu alanda da zirvede yer alıyor. Deneyimli futbolcuyu 311 golle, bir dönem Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Barcelona forması ile La Liga'da çıktığı 379 maçtan galibiyetle ayrılan Messi, bu alanda da zirvede bulunuyor. Arjantinli yıldızın ardından ikinci sırada 334 galibiyetle Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden Iker Casillas geliyor. 2012-2013 sezonunda peş peşe 19 maçta gol bulan Lionel Messi, bu alanda da rekoru elinde tutuyor. Messi, şu ana kadar 6 kez "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülüne layık görüldü.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Yıldız futbolcudan flaş itiraf! 'Sahte sözleşme...'Yıldız futbolcudan flaş itiraf! 'Sahte sözleşme...'
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
İspanya Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sarıklı amiral'le ilgili Akar'dan yeni açıklama

'Sarıklı amiral'le ilgili Akar'dan yeni açıklama

''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''

''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''

Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok!

Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok!

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Real Madrid, Ozan Kabak'ı üzdü

Real Madrid, Ozan Kabak'ı üzdü

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.