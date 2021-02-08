Lisanslı depo inşaatında son aşamaya gelindi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşası devam eden ve önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek olan Lisanslı Depoculuk alanında incelemelerde bulundu.

İçerisinde 10 adet soğuk hava deposunun olduğu, aylık 2 bin 500 ton kuru kayısı işleme ve paketleme kapasitesine sahip ve 990 kWp kapasite ile Monokristal silikon fotovoltaik güneş panelleri ile enerji üretiminin sağlanacağı Lisanslı soğuk hava deposunda çalışmalar son aşamaya geldi. İnşaat alanında çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"Tesisimiz Nisan ayının ilk haftasında faaliyete geçecek”

Lisanslı soğuk hava deposunda yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Gürkan, “Malatya’yı dünya kayısı başkenti olarak tarif ederiz. Malatya kuru kayısıda dünya kayısı üretiminin yüzde 80’nine yakını üretiyor. Bu anlamda Malatya’ya ve dünyaya yakışır bir kayısı tesisinin olması gerekiyordu. Finansmanını Avrupa Birliği’nden temin ettiğimiz Lisanslı Kuru Kayısı Depo inşaatında çalışmaları inceliyoruz. Şu anda inşaatın son aşamalarına gelindi. Mart ya da Nisan ayının ilk haftaları itibariyle inşaat süreci bitmiş olacak ve işlevsel anlamda aktif hale gelecek bir depo. Lisanslı Depomuzda, yaklaşık 15 bin m2 kapalı alan var. Tesis içerisinde laboratuvarı, paletleme tesisleri, paketleme tesisi, kantarlar, personel ofisleri ve benzer 10 adet deposunun olduğu, dinamik halde çalışıldığında 15 bin ton kuru kayısıyı muhafaza edeceği ve aktif olarak 5 bin ton kuru kayısıyı muhafaza edilecek modern ve çağdaş anlamda son teknolojiyle yapılmış bir tesis” dedi.