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Lise öğrenci ve öğretmenlerinden Nijer’de su kuyusu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.02.2020 15:12 | Son Güncelleme

Adıyaman Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından Nijer’de su kuyusu açılarak, yardıma ihtiyacı olan ailelere süt keçisi dağıtıldı.‘Afrika’da su kuyusu açıyoruz’ ismiyle Anadolu Lisesinde düzenlenen bir birinden çeşitli etkinlikler kapsamında toplanan paralar ile Nijer’de su kuyusu açıldı.

Lise öğrenci ve öğretmenlerinden Nijer’de su kuyusu

Adıyaman Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından Nijer’de su kuyusu açılarak, yardıma ihtiyacı olan ailelere süt keçisi dağıtıldı.
‘Afrika’da su kuyusu açıyoruz’ ismiyle Anadolu Lisesinde düzenlenen bir birinden çeşitli etkinlikler kapsamında toplanan paralar ile Nijer’de su kuyusu açıldı. Okul idaresi tarafından açılan su kuyusunun yanı sıra Burkina Faso’da maddi durumu kötü olan ailelere de 4 adet süt keçisi verildi. Yapılan çalışmalarla alakalı bilgiler veren Okul Müdürü Abdulkerim Işık, çalışmaya destek veren “Gerek su kuyusu, gerekse süt keçisi bağışına vicdani sorumlulukları ve iyilik hareketinin gönüllü neferleri olarak destek veren tüm öğretmen, öğrenci, veli ve gönüllü dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Nijer’deki su kuyumuzla birlikte çalışmalarımız neticesinde ayrıca 4 adet süt keçisi bağışında da bulundu. Keçilerimizi Burkina Faso’daki muhtaç ailelere verdik.Bu tür çalışmalara durmadan devam edeceğiz” diye konuştu.

Lise öğrenci ve öğretmenlerinden Nijer’de su kuyusu

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