YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı

ANKARA HABERLERİ  | 17.08.2020 10:05 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının "meb.gov.tr" internet adresinde yayınlanan sonuçlara göre, yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek - Birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 21 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek.

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

- Mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısındaki artış yüzde 47'ye yükseldi

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:50
Yatsı
21:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Göksu Eczanesi
Cankaya
Hülya Akkan Eczanesi
Cankaya
Gülçehre Eczanesi
Yenimahalle
Pektaş Eczanesi
Yenimahalle
Altıağaç Eczanesi
Mamak
Rumeysa Eczanesi
Mamak
Bahar Soysal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Üvey kızına tecavüz eden baba tutuklandı

Üvey kızına tecavüz eden baba tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.