YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Liseli kızın feci şekilde dövülmesini arkadaşları gülerek izledi

Liseli kızın feci şekilde dövülmesini arkadaşları gülerek izledi

24.11.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 3 liseli kızın, bir liseli kızı feci şekilde dövmesi ve diğer arkadaşlarının da bunu gülerek izlemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otobüs durağında 3 liseli genç kız, tartıştıkları liseli genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza 3 genç kız tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

Çevredeki öğrenciler ise kızların kavgasını ayırmaya çalıştı. O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntüyü çeken öğrenciye ise kız öğrenciler tepki gösterdi. Bazı öğrencilerin ise kavgayı gülerek izlemesi tepki çekti. .

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da bekçi, kilitlenip ateşe verildiği ileri sürülen kulübede yaralandıAdana'da bekçi, kilitlenip ateşe verildiği ileri sürülen kulübede yaralandı
Sakarya Üniversitesinde ortak vize sınavları ertelendiSakarya Üniversitesinde ortak vize sınavları ertelendi
5 kişilik ailenin yaşadığı evde hasar oluştu5 kişilik ailenin yaşadığı evde hasar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
12:30
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:50

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Perşembe

Aktürk Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.