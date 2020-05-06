YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Liseli öğrenciler 36 ton dezenfektan üretti

Liseli öğrenciler 36 ton dezenfektan üretti

MERSİN HABERLERİ  | 06.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, 36 ton yüzey, 3 bin litre de el dezenfektanı üretti.Lise öğrencileri öğretmenleriyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı dezenfektan üretmeye devam ediyor.Lisenin Müdürü Murat Akbaş, 5 öğretmen ve kimya bölümünden 8 öğrenciyle dezenfektan solüsyonu üretimine ağırlık verdiklerini belirtti.Solüsyonları küçük ve büyük ambalajlara koyduklarını aktaran Akbaş, Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 bin litre ürün teslim ettiklerini vurguladı.Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile birlikte öğrencileri ziyaret etti.Kaymakam Otcu, korona virüs salgını sürecinde 36 ton yüzey, 3 bin litre el dezenfektanı üreterek kamu kurumları ve okullara teslim eden okul idaresi ile öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, 36 ton yüzey, 3 bin litre de el dezenfektanı üretti.
Lise öğrencileri öğretmenleriyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı dezenfektan üretmeye devam ediyor.
Lisenin Müdürü Murat Akbaş, 5 öğretmen ve kimya bölümünden 8 öğrenciyle dezenfektan solüsyonu üretimine ağırlık verdiklerini belirtti.
Solüsyonları küçük ve büyük ambalajlara koyduklarını aktaran Akbaş, Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 bin litre ürün teslim ettiklerini vurguladı.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile birlikte öğrencileri ziyaret etti.
Kaymakam Otcu, korona virüs salgını sürecinde 36 ton yüzey, 3 bin litre el dezenfektanı üreterek kamu kurumları ve okullara teslim eden okul idaresi ile öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

Mersin Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:35
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:41
Yatsı
21:07

Mersin Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Aksu Eczanesi
Merkez
Babil Eczanesi
Merkez
Birtan Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Mesut Eczanesi
Merkez
Perim Eczanesi
Merkez
Sahil Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme

Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Mersin'de kayıp kız için arama çalışması başlatıldı

Mersin'de kayıp kız için arama çalışması başlatıldı

Avukat Gökalp, korona virüsünün işçi ve işverenlere etkisini anlattı

Avukat Gökalp, korona virüsünün işçi ve işverenlere etkisini anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.