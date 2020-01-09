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  4. Liseliler ringe çıktı

Liseliler ringe çıktı

ERZURUM HABERLERİ  | 09.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Liseler arası Türkiye Boks Şampiyonası Erzurum’da start aldı.Palandöken İlçesindeki GSİM’ye ait 2 Binlik Buz Pateni Salonu’nda yapılan Lise Gençler Türkiye Boks Şampiyonası için açılış seremonisi yapıldı.HAYATIMIZ SPORSUZ OLMAZSporcuların bayrak geçişi ile başlayan Türkiye Boks Şampiyonası’nın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Törende açılış konuşmasını Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Yunus Özkan yaptı.Özkan, on gün önce Büyükler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapan Erzurum’un bu kez lise gençler Türkiye şampiyonasına ev sahipliğini yaptığını belirterek, bu organizasyonlarında yapılmasında kendilerine en büyük desteği veren Erzurum Valisi Okay Memiş’e Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkeseligil ile Erzurum halkına teşekkür etti.Özkan, “Biz bu organizasyonlarda elimizi taşın altına sıkarken, İl Müdürümüz Fuat bey bu organizasyonlarda adeta gövdesini taşın altına koydu.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Liseler arası Türkiye Boks Şampiyonası Erzurum’da start aldı.
Palandöken İlçesindeki GSİM’ye ait 2 Binlik Buz Pateni Salonu’nda yapılan Lise Gençler Türkiye Boks Şampiyonası için açılış seremonisi yapıldı.
HAYATIMIZ SPORSUZ OLMAZ
Sporcuların bayrak geçişi ile başlayan Türkiye Boks Şampiyonası’nın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Törende açılış konuşmasını Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Yunus Özkan yaptı.
Özkan, on gün önce Büyükler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapan Erzurum’un bu kez lise gençler Türkiye şampiyonasına ev sahipliğini yaptığını belirterek, bu organizasyonlarında yapılmasında kendilerine en büyük desteği veren Erzurum Valisi Okay Memiş’e Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkeseligil ile Erzurum halkına teşekkür etti.
Özkan, “Biz bu organizasyonlarda elimizi taşın altına sıkarken, İl Müdürümüz Fuat bey bu organizasyonlarda adeta gövdesini taşın altına koydu. İl Müdürümüz Fuat beye, şube ve ilçe müdürlerimize teşekkür ediyorum.
Törende konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, hayatımızın en önemli parçalarından birinin spor olduğunun altını çizerek, “Hayatımız sporsuz olmaz. Bizim gençliğimizde şehrimizde bir tek spor salonu vardı. Biz de antrenman yapmak için sıraya girerdik. Şimdi Allaha şükür her türlü tesise ve konfora sahibiz. Sizden isteğimiz spora dört elle sarılın ve alacağınız Avrupa, dünya ve olimpiyat dereceleri ile bizleri gururlandırın. Spor bir kişinin ahlaklı, sağlıklı olmasının yanı sıra olgunlaşması içinde kaktı sağlayan bir gereçtir. Spor bir toplumun olmazsa olmazıdır” dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ise yaptığı açıklamada, Türkiye’de sporda esas hedefin milli ruh bilinç olduğunu ifade ederek, “Gençler nereye giderseniz gidin. Hangi ülkede yarışırsanız yarışın, hedefiniz Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı okutmak olmalıdır” diye konuştu.
42 İL 214 SPORCU
Erzurum’da yapılan Lise Gençler Türkiye Boks Şampiyonası 42 ilden 214 sporcunun katılımı ile başladı.
İlk gün tek ringde yapılan müsabakalarda 10 sıklette eleme karşılaşmaları gerçekleşti. Müsabakalarda açılış maçının gongunu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat çaldı.
Erzurum GSİM İlçe ve Şube Müdürleri ile Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Paşa Tarhan ve Palandöken Belediyesi Meclis Üyesi Gürkan Sönmez de açılış törenlerine katıldı.

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